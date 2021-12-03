Липецк, 3 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Липецкой области 3 декабря подтверждено 366 новых случаев заражения коронавирусом — на 12 меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 75 тыс. 747 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 68 тыс. 278 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 456 — за последние сутки.

За весь период скончались 2465 человек. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.