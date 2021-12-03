Ханты-Мансийск, 3 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 3 декабря обнаружено 232 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 236.

Лидером стал Нижневартовск, где на 3 декабря зарегистрировано 47 случаев заражения. С начала пандемии в ХМАО подтвердили 90 396 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 084 человека.