Чебоксары, 3 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Чувашии установили даты организации Дней спорта на 2022 год. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тренажёрный зал

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Дни здоровья и спорта в республике, как и ранее, будут проводиться каждый месяц. В 2022 году в спорткомплексы и физкультурно-оздоровительные центры будет свободный вход 22 января, 12 февраля, 26 марта, 23 апреля, 21 мая, 25 июня, 23 июля, 20 августа, 17 сентября, 22 октября, 19 ноября и 17 декабря.

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, что Дни здоровья и спорта проводятся в Чувашии с 2014 года, позволяя жителям бесплатно посещать республиканские и муниципальные учреждения спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2021 года в республиканские учреждения спорта в Дни здоровья начали пускать только вакцинированных от COVID-19. Тогда «пилотами» стали 13 спортивных республиканских учреждений, а с октября сертификат о вакцинировании стали требовать при посещении муниципальных спортивных объектов.