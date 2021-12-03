Барнаул, 3 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 3 декабря, из-за сложных погодных условий, сильной метели и гололедицы ограничено движение для автобусов и большегрузных автомобилей на трассах регионального значения. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, речь идёт о семи участках дорог, расположенных в трех районах края: Благовещенском, Суетском и Кулундинском.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

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В целях обеспечения безопасности движения перекрыты: К-25 Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка (Благовещенский р-он), на 1 участке от 139 км. до 195 км. К-37 Благовещенка-Нижняя Суетка (на всем протяжении), на 1 участке от 0 до 60 км. К-16 Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда (Благовещенский р-он), на 3 участках от 90 до 101 км, от 114 до 147 км, от 147 до 186 км. К-22 Юдиха-Тюменцево-Баево-Знаменка-Славгород (Суетский р-он), на 1 участке от 118 до 191 км. К-03 Змеиногорск-гр.НСО (Кулундинский р-он) на 1 участке от 311 до 371 км.

Оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно с сотрудниками ГИБДД дежурят на дорогах. В настоящий момент на участках автодорог с действующим ограничением движения автомобильной техники и людей в снежных заторах нет. Скопления транспорта не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае днём 3 декабря и ночью 4 декабря 2021 г. ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, местами метели, гололёдные явления. В южных районах 3 декабря температура воздуха повысится до +10 °C. В Барнауле сейчас сильный ветер, потеплело до +5 °C.