Вологда, 3 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Вологодской области с начала пандемии жертвами ковида стали пятеро детей, один из которых скончался спустя семь часов после рождения. Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения сообщает «35 Media».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в регионе ковидом болеют 860 несовершеннолетних, 18 из них находятся в медучреждениях. С марта прошлого года этот диагноз подтвердился у 8,5 тысяч малышей и подростков.

Напомним, в ноябре в Вологде от последствий инфекции скончались два ребенка — девяти и трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми от коронавирусной инфекции скончались два младенца.