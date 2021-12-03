Элиста, 3 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Калмыцкие и волгоградские энергетики ликвидировали последствия разгула стихии и восстановили электроснабжение в степной республике. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Россети Юг».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

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Из-за ураганного ветра в Элисте, а также Приютненском, Ики-Бурульском, Городовиковском и Целинном районах произошли отключения по сети 6−10 киловатт. Причиной этому стали многочисленные обрывы воздушных линий электропередачи.

Аварийные работы вели 122 человека с помощью 61 единицы техники. Помощь калмыцким энергетикам оказали пять аварийных бригад из Волгоградской области.