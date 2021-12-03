Москва, , 11:56 — REGNUM Блогер и визажист Гоар Аветисян пожаловалась на осложнения после пластической операции. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта.

Гоар Аветисян Скриншот Instagram

«У меня кровоточит шов и кружится голова», — поделилась блогер. Позже Аветисян рассказала, что её госпитализировали и вновь прооперировали, так как у неё «открылся шов на бедре».

ИА REGNUM напоминает, что Гоар Аветисян сильно похудела за короткое время, о чём рассказывала в личном Instagram-блоге. Из-за этого блогеру пришлось удалить часть лишней кожи.

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