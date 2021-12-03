Благовещенск, 3 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Приамурье школьников активно переводят на удалённое обучение из-за распространения COVID-19. На карантин закрыты 104 класса 35 школ региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе правительства региона.

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Временно приостановлена работа 15 групп в 11 детских садах области. Причина — рост случаи заражения коронавирусом среди детей. Так, дошкольники за неделю стали болеть чаще на 50%, дети в возрасте 7−14 лет — примерно на 30%.

Популяционный иммунитет несовершеннолетних намерены оценить в управлении Роспотребнадзора. Такое исследование провели в Тынде, Свободном, Белогорске, Блеговещенске и Зее. Родителей просят оказывать содействие медработникам.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по региону заболеваемость выросла на 5,1%.

Суточный показатель заболеваемости в Амурской области выше среднего по РФ на 48,2%. Доля вакцинированных среди заболевших составляет 0,6%. На самоизоляцию отправлен 11 941 житель региона.