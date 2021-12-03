Воронеж, 3 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Воронежской области ослабили ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса, для театров и концертных залов. Решение принято 2 декабря на заседании регионального оперативного штаба.

Воронежский театр оперы и балета

«Поступило обращение разрешить заполняемость до 75% в театрах и концертных залах. При условии, что все посетители с QR-кодами, подтверждающими отсутствие заболевания или прививку, я думаю, с этим можно согласиться», — сказал на заседании глава региона Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти сообщают о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19. При этом в регионе по-прежнему ежесуточно регистрируется более 700 новых ковид-пациентов.