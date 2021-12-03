Донецк, 3 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 2 декабря 2021 года, украинские боевики два раза нарушили комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Не может не беспокоить и факт того, что киевские оккупанты разместили 12 единиц вооружения и военной техники в четырёх подконтрольных Украине населенных пунктах: Талаковка, Лебединское, Ломакино, Новотроицкое. Об этом 3 декабря информирует Народная милиция ДНР.

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Накануне боевики 54 бригады с позиций, расположенных в районе н.п. Красногоровка ударили двенадцатью 120-мм минами по н.п. Старомихайловка. Помимо этого, боевики 93 бригады с позиций в районе н.п. Новотроицкое обстреляли из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия район н.п. Докучаевск. Информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется. Украинская сторона в СЦКК проигнорировала запросы режима тишины путем задействования координационного механизма.

Также известно, что Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95 и 128 бригад, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районах н.п. Андреевка, Весёлое, Приволье, Орловское и Павлополь, противник применил станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильных групп 305 и 502 отдельных батальонов РЭБ.

Также вооруженные формирования Украины продолжают минировать территорию вблизи населенных пунктов, расположенных у линии боевого соприкосновения, подвергая опасности жизни мирных жителей. Так, опасаясь за свои жизни и здоровье, жители н.п. Новотроицкое самостоятельно установили знаки минной опасности возле пункта пропуска, в непосредственной близости от которого двумя днями ранее саперы 93 бригады проводили работы по установке минно-взрывных заграждений, впоследствии оставив без опознавательных знаков потенциально опасный участок местности. Данный факт в очередной раз подтверждается официальным отчетом Миссии ОБСЕ от 2 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина стала чуть ли не ежедневно вести стрельбу по территориям ЛНР и ДНР, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений. К примеру, утром 2 декабря мощному минометному и стрелковому обстрелу со стороны вооружённых сил Украины подвергся промышленный город Докучаевск в 30 км от Донецка.

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