Элиста, 3 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Калмыкии вторые сутки не зарегистрировано ни одного летального случая среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 3 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии COVID-19 не смогли победить 698 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии эпидемическая ситуация осложняется вспышкой гриппа среди детей. В настоящее время все школы и детские сады закрыты на карантин до особого распоряжения.