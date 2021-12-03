Элиста, 3 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждено 24 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 3 декабря. Для сравнения: днём ранее в республике было выявлено 25 новых носителей коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, за сутки сократилось до 257 человек. В тяжёлом состоянии остаются 28 человек. Режим самоизоляции соблюдают 1379 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 33 532 человека. Выписан с выздоровлением 31 901 пациент.