Благовещенск, 3 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Роспотребнадзоре Амурской области обеспокоены увеличением количества несовершеннолетних, заболевающих коронавирусом. За неделю заразившихся дошкольников стало больше на 50%, в целом по региону заболеваемость выросла на 5,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе правительства региона.

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«Динамика заболеваемости продолжает расти. Интенсивная фаза эпидпроцесса продолжается. Мы никак не можем выйти на так называемое плато по заболеваемости», — отметила главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова.

Суточный показатель заболеваемости в Амурской области выше среднего по РФ на 48,2%. Доля вакцинированных среди заболевших составляет 0,6%. На самоизоляцию отправлен 11 941 житель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе уровень заболеваемости COVID-19 в амурской области вырос на 7,7%. Почти 21% от числа новых заболевших — люди в возрасте 65+, 24% — пожилые.