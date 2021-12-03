Сан-Сальвадор, 3 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Сальвадоре разбился самолет ВВС страны, на борту которого находился сын министра обороны. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС Сальвадора.

Крушение самолета

«Мы ищем трех членов экипажа, в том числе лейтенанта Херардо Мерино, сына министра Мерино Монроя», — говорится в сообщении ВВС в Twitter.

Отмечается, что самолет выполнял задание в прибрежной зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в ходе полета разбился истребитель Королевских малайзийских военно-воздушных сил (RMAF).

Читайте также: В Малайзии разбился военный самолет, есть погибшие