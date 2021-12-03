Вашингтон, 3 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Со стабильного до негативного ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте на уровне «ВВ-» международное рейтинговое агентство Fitch. Об этом 3 декабря говорится в сообщении агентства.

Fitch-Ratings

«Преждевременный цикл смягчения денежно-кредитной политики центральным банком и перспектива дальнейшего снижения ставок или дополнительных экономических стимулов в преддверии президентских выборов 2023 года привели к ухудшению внутреннего доверия, что нашло отражение в резком обесценении турецкой лиры, включая беспрецедентную внутридневную волатильность, и росте инфляции», — говорится в сообщении.

Помимо этого, добавляется, что на рейтинге Турции отразились слабая надежность денежно-кредитной политики страны, высокая инфляция, а также низкая внешняя ликвидность в контексте высоких финансовых требований и геополитических рисков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ситуация в Закавказье и на Западных Балканах обсуждалась министрами иностранных дел РФ и ТурцииСергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу в ходе их переговоров в Стокгольме.