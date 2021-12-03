Москва, 3 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому будет увеличено федеральное финансирование ТОР «Забайкалье». Об этом 3 декабря сообщает сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Объём поддержки вырастет с 2,4 млрд до 13,7 млрд рублей. Отмечается, что средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. Теперь их направят на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для нового инвестпроекта — горно-металлургического комбината в Забайкальском крае. Так, будут проведены сети электро‑ и энергоснабжения, появятся водозаборный узел, железнодорожные пути и автодорога.

Предприятие должно открыться уже в 2022 году. Ожидается, что оно привлечёт в регион свыше 53 млрд рублей частных инвестиций, будет создано 1850 рабочих мест.