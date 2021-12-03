Челябинск, 3 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Челябинской области 2 декабря обнаружили ещё 645 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них пятеро школьников. Всего в регионе выявили уже 130 534 случая заражения.

Выздоровели 113 175 пациентов. Больных COVID-19 насчитывается 10 818 человек. Скончались от ковида ещё 32 гражданина.