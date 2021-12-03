Чита, 3 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Забайкальский краевой суд сегодня, 3 декабря, отказал в удовлетворении исков об отмене QR-кодов, но общественники не намерены сдаваться. Об этом информирует «Чита.ру». По словам юриста и общественницы Марины Савватеевой, выступавшей инициатором коллективного иска, решение суда будет обжаловано и, если потребуется, в том числе и в Европейском суде по правам человека:

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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«Мы решением суда не удивлены, но нам удалось донести в ходе прений свою позицию, услышать позицию ответчиков. Мы видим, что многие люди не согласны с введением QR-кодов, это проявляется и в том, сколько людей поддержали иск».

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье стало одним из первых регионов, где осенью 2021 года была введена система QR-кодов для населения. В связи со значительным увеличением распространения коронавируса, власти региона объявили о начале её действия в регионе с 25 октября.

Практически сразу после этого был инициирован сбор подписей под обращением в Генеральную прокуратуру РФ об отмене системы QR-кодов и разъяснении границ законности такой меры.

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