Брюссель, 3 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Генеральный адвокат Суда Европейского союза Мануэль Кампос Санчес-Бордона 2 декабря рассказал журналистам Onet. pl, что жалобы польского и венгерского правительств, поданные в суд Европейского союза на руководство ЕС относительно системы зависимости выплат из бюджета ЕС от соблюдения принципа верховенства законности, отклонены.

Флаг ЕС

Так, в декабре 2020 года главы стран ЕС согласовали, что размеры и механизм выплат из долгосрочного бюджета ЕС и фонда восстановления после пандемии каждой стране-члену Союза будут зависеть от того, как ее руководство соблюдает принцип верховенства права и закона.

По мнению руководства Польши, положение о механизме выплат из бюджета ЕС вводит политическую оценку государств ЕС, не определяя каких-либо внятных критериев для соблюдения законности.

Кроме того, официальная Варшава полагает, что на ЕС не были возложены какие-либо контрольные полномочия в процессе оценки национального законодательства и организации судебной системы. Следовательно, ставить финансирование государств ЕС в зависимость от выполнения правил, которых нет в договорах о создании ЕС, было бы нарушением правовых норм Европейского союза.