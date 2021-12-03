Киев, 3 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Своим заявлением о поддержке Белоруссией России в случае якобы возможного конфликта последней с Украиной белорусский президент Александр Лукашенко фактически объявил Киеву войну. Об этом 3 декабря написал в колонке для издания «Главред» бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Заявление Лукашенко о Крыме — прямой удар по Украине. И государство должно поступить так же, как с Россией в 2014 году, зафиксировав этим свою позицию», — указал он.

Также экс-депутат Рады отметил, что признание Минском воссоединения Крыма с Россией будет способствовать тому, что Москва станет более эффективно бороться с антироссийскими санкциями.

Поэтому, как считает Черновол, Киеву необходимо отозвать своего посла из Белоруссии, понизить статус диппредставительства до уровня временного поверенного, а также резко сократить свое дипломатическое присутствие.

При этом он напомнил, что власти Украины уже осуществили подобные действия в отношении России в 2014 году.

«Следующим шагом должно стать сокращение всех дипломатических отношений (в том числе — экономических), потому что Беларусь фактически объявила войну, когда заявила о поддержке России в случае любого надуманного повода (потому что реальные им не нужны) для якобы нападения Украины», — добавил Черновол.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в случае проявления агрессии со стороны Украины по отношению к России Белоруссия займет сторону своего восточного соседа.