Канберра, 3 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В случае победы на парламентских выборах в Австралии в 2022 году Лейбористская партия возьмет на себя обязательства сократить выбросы парниковых газов на 43% к 2030 году, что превышает прогнозируемое сокращение на 35 процентов, предложенное премьер-министром страны Скоттом Моррисоном на саммите в Глазго в прошлом месяце. Об этом 3 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Представляя свой план на пресс-конференции, лидер оппозиции Энтони Албаниз описал его как «наиболее полное моделирование, когда-либо сделанное для проведение политики любой оппозиционной партией в истории Австралии».

Согласно прогнозам, к 2030 году в рамках этого плана будет создано 604 000 дополнительных рабочих мест, из которых 80 процентов — в муниципалитетах Австралии.

«В Глазго Скотт Моррисон произнес выхолощенную речь в такой же выхолощенном помещении комнате, где произносились выхолощенные обещания», — заявил Альбаниз.