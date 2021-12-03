Ульяновск, 3 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области вторые сутки подряд происходит крупная коммунальная авария. На этот раз без холодной воды остались более 8 тыс. жителей, сообщает управление МЧС по региону.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Нет воды

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По данным спасателей, 2 декабря в 16:50 в Димитровграде произошёл порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 250 миллиметров. В ведомстве сообщают, что из-за аварии без холодной воды остались 8053 жителя 36 многоквартирных домов по проспекту Автостроителей и улице Московская.

Ликвидация аварии шла несколько часов. Ремонтно-восстановительные работы завершены 2 декабря в 21:10.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 декабря 2021 года в Димитровграде на несколько часов было остановлено водоснабжение на улице Московской, где без холодной воды оставались 7,5 тыс. жителей. 21 ноября из-за коммунальной аварии без водоснабжения оказались 3270 димитровградцев.