Стокгольм, 3 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 2 декабря провели встречу на полях министериала ОБСЕ в Стокгольме. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

Mfa.am Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен

«В ходе встречи был обсужден нагорно-карабахский конфликт. В контексте требующих безотлагательного решения гуманитарных вопросов, появившихся в результате развязанной Азербайджаном против Арцаха 44-дневной войны, была отмечена необходимость возвращения армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе в ноябре. Стороны согласились о важности шагов по деэскалации ситуации и возобновление мирного процесса.

В пресс-службе отметили, что Мирзоян в ходе встречи поблагодарил США за поддержку «демократического развития» в Армении. Он также высоко оценил решение американского президента Джо Байдена признать на официальном уровне геноцид армян в Османской Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.