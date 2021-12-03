Джакарта, 3 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Бельгии, Люксембурге и Европейском союзе Андри Хади заявил, что всплеск случаев заражения коронавирусом в ряде европейских стран был вызван слишком ранним ослаблением ограничительных мер, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

По его словам, с мая 2021 года страны Европы начали ослаблять ограничительные меры и пренебрегали протоколами здравоохранения. Охват вакцинацией в нескольких странах Восточной Европы все еще остается низким.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо предупредил о распространении штамма «Омикрон», который уже был обнаружен в Сингапуре и Малайзии.