Берлин, 3 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Согласие Германии на строительство газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») стало стратегической ошибкой, так как благодаря ему Россия якобы стала «представлять угрозу» для стран Европы. Об этом 3 декабря написал в своей статье для азеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) обозреватель Николас Буссе.

Gazprom.ru Северный Поток-2

По мнению автора, согласие Берлина на строительство «СП-2» помогло властям России «заложить мину» под европейские стабильность и безопасность.

«Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно закладывает мины под стабильность и безопасность Европы», — написал он в своем материале.

Также Буссе отметил, что, по его мнению, газопровод «СП-2» никогда не был «неполитическим проектом», так как «устрашающая военная декорация» России, как он считает, содержится за счет доходов от продажи нефти и газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря стало известно, что поправка о введении санкций против участников сертификации газопровода «Северный поток — 2» будет включена в рассматриваемый пакет поправок к проекту американского оборонного бюджета на текущий финансовый год (начался 1 октября).