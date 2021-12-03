Гонконг, Китай, , 09:12 — REGNUM Китайская компания DiDi Chuxing, владеющая крупнейшим международным сервисом заказа такси, начинает процедуру делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже, после завершения которой разместит свои акции на бирже Гонконга. Об этом пресс-служба компании 3 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Weibo.

Такси DiDi Didiglobal.com

пресс-служба DiDi Chuxing «После тщательного изучения компания немедленно начнёт работу по делистингу на Нью-Йоркской фондовой бирже и подготовку к листингу в Гонконге».

На Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги Didi начали обращаться 30 июня и первичное публичное размещение акций (IPO) позволило компании привлечь $4,4 млрд.

Управление по кибербезопасности КНР 2 июля инициировало в отношении DiDi проверку. А уже 4 июля надзорное ведомство обвинило компанию в незаконном сборе конфиденциальной информации пользователей и распорядилось удалить её онлайн-сервис заказа такси из магазинов приложений.

Как сообщало ИА REGNUM, власти КНР работают с американскими коллегами, чтобы предотвратить исключение китайских компаний из списка фондовых бирж США из-за их несоответствия американским стандартам аудита.

Читайте также: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день частичным восстановлением

Читайте ранее в этом сюжете: Китай пытается избежать делистинга своих компаний в США