Чита, 3 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Забайкальском крае возобновлена работа детских игровых центров и комнат, батутных комплексов, детских спортивных секций, образовательных организаций. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Александра Осипова, информирует 3 декабря пресс-служба правительства региона.

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Решение о частичном снятии ограничений связано со снижением в крае детской заболеваемости коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Вместе с тем, 74 808 пациентов (+410 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Власти Забайкалья приняли постановление, смягчающее часть действовавших ранее ограничений по посещаемости родителями детских садов.

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