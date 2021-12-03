Ижевск, 3 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 3 декабря прививку от коронавируса сделали 641 786 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 449 878 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 3345 жителей республики. 1376 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 111 467 человек. За минувшие сутки ревакцинировались 353 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 декабря в регионе провели 2 159 770 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4850 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5101 исследование.

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