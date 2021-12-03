Ижевск, 3 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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Скончались шесть женщин в возрасте от 61 года до 87 лет и двое мужчин в возрасте 57 и 60 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3265 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 декабря в Удмуртии выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 198 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 75 680 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8684 жителя.

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