Ижевск, 3 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 3 декабря выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 198 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 75 680 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 37 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 35 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 185 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 63 731 человек. Скончались 3265 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано восемь летальных случаев. Накануне скончались десять жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8684 жителя. Из числа получающих лечение 7396 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 538 человек — в состоянии средней степени тяжести, 190 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 2 декабря прививку от коронавируса сделали 638 440 человек. Второй компонент препарата получили 448 502 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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