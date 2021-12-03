Чита, 3 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Власти Забайкалья приняли постановление, смягчающее часть действовавших ранее ограничений по посещаемости родителями детских садов. Как пояснила зампред правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова, воспитатели принимали детей в фойе, родителям и родственникам не разрешалось проходить в группы для исключения массового скопления, а также одномоментного нахождения детей и взрослых в ограниченном пространстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

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»На днях был принят другой распорядительный документ о снятии части ограничений, который разрешает родителям и родственникам провожать детей в группы. Это можно делать при наличии QR — кода сертификата вакцинации от новой коронавирусной инфекции или QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19», — пояснила чиновница.

Она также подчеркнула, что остальные родители, которые не имеют QR-кода также могут приводить детей в сады, но их, как прежде, будут встречать воспитатели или другие сотрудники дошкольного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 3 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 88 665 (+322 за сутки).

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