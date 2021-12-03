Омск, 3 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Омске устраняют гололёд на дорогах, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

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Вечером 2 декабря в Омске местами прошёл дождь. Это привело к образованию гололёда на тротуарах и других пешеходных маршрутах.

3 декабря погодные условия продолжают оставаться нестабильными, уточнили в мэрии. По прогнозам синоптиков, в течение предстоящих суток температура будет колебаться от +1 до — 3 градусов.

И. о. мэра Омска Евгений Фомин поручил ликвидировать скользкость и наледь, использовать на пешеходных зонах песок и противогололёдные реагенты.

На утро 3 декабря состояние проезжей части автомагистралей находится в нормативном состоянии. За прошедшие сутки для обработки улично-дорожной сети израсходовали 383,3 тонны пескосоляной смеси и противогололёдного реагента. Наледь и снежно-ледяные накаты сняты на 60 тысячах кв. м. Продолжается вывоз снега, очистка территорий от наледи.

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