Джакарта, 3 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо предупредил о распространении штамма «Омикрон», который уже был обнаружен в Сингапуре и Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Глава государства не хочет, чтобы штамм «Омикрон» появился в Индонезии и вызвал четвертую волну пандемии.

В настоящее время «Омикрон» обнаружен в 29 странах мира.

По словам президента, штамм «Дельта» распространился в Индонезии всего за 2−3 недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии рождественских праздников и Нового года ежедневные случаи заражения коронавирусом в Индонезии растут.