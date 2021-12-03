Стокгольм, 3 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Ситуация в Закавказье и на Западных Балканах обсуждалась министрами иностранных дел РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу в ходе их переговоров Стокгольме, 2 декабря сообщили в пресс-службе МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Кроме того, стороны затронули ключевые двусторонние вопросы, а также процессы, происходящие в Сирии, Ливии и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Сергей Лавров заявил, что на европейский континент возвращается кошмарный сценарий военного противостояния.

Читайте также: Лавров заявил о возвращении в Европу сценария военного противостояния