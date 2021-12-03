Сеул, 3 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи за месяц упали на $5,4 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на конец ноября 2021 года валютные резервы страны составили $463,91 млрд.

Известно, что сокращение показателя произошло впервые за последние пять месяцев.

Эксперты отмечают, что сокращение валютных резервов связано с падением стоимости недолларовых активов при конвертации в доллары.

Ценные бумаги выросли на $2,52 млрд, до $420,94 млрд, однако депозиты, напротив, сократились на $7,6 млрд, до $18,19 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,79 млрд.

По состоянию на конец октября Южная Корея занимает восьмое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай с показателем $3,22 трлн.