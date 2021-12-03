Улан-Удэ, 3 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 234 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования за время пандемии достигло 70 467.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 189 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

В списке контактных лиц, по состоянию на 3 декабря, числятся 13 188 человек. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 63 758 пациентов, в том числе 325 за последние сутки.