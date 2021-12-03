Токио, 3 декабря, 2021, 08:04 — ИА Регнум. «Крайне прискорбным» является факт возобновления полетов истребителей F-16 вопреки требованию прервать их использование в рамках расследования инцидента в аэропорту японского города Аомори. Об этом заявил министр обороны Японии Нобуо Киси, 3 декабря сообщает агентство Kyodo.

(сс) Subharnab Majumdar F-16

30 ноября истребитель ВВС США F-16 сбросил два топливных бака вблизи жилых районов для того, чтобы совершить аварийную посадку. Самолет приписан к американской авиабазе Мисава в Японии.

Японские власти потребовали прекратить использование F-16, однако 2 декабря было зафиксировало возобновление полетов американскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября министерство обороны Норвегии объявило о снятии с вооружения всех 57 истребителей F-16, которые используются норвежскими военно-воздушными силами.