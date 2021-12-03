Пенза, 3 декабря, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Пензенской области по состоянию на 3 декабря достигло 4277 человек.

За сутки выписали по выздоровлении 582 жителя региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 65 963 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, проверять наличие QR-кодов у пассажиров предлагают во время регистрации непосредственно на авиарейс. Если к этому времени не будет сертификата о прививке против COVID-19, то в перелете пассажиру будет отказано.

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