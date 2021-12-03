Вашингтон, 3 декабря, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли очередную партию из 48 спутников Starlink. Об этом 3 декабря сообщила американская компания SpaceX на своей странице в Twitter.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

В сообщении подтверждается вывод на заданные орбиты 48 спутников Starlink. Кроме того, были выведены на орбиту два новых микроспутника геопространственной разведки компании BlackSky.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида состоялся в 18:12 по времени Восточного побережья США (02:12 мск 3 декабря). Через девять минут после запуска первая ступень ракеты Falcon 9 была успешно посажена на платформу в Атлантическом океане. Посадка ступени прошла в автоматическом режиме, данная ступень уже использовалась ранее при запуске ракеты-носителя.

Спутники Starlink предназначены для обеспечения доступа в интернет. Компания SpaceX планирует запустить 11 тыс. спутников. На настоящий момент на орбиту Земли выведено уже около 1,9 тыс. спутников.