Оренбург, 3 декабря, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области средний темп вакцинации от коронавирусной инфекции. Его необходимо наращивать. Об этом в Оренбурге на совещании по противодействию распространению коронавируса заявил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба областного правительства.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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По мнению полпред, регион поддерживает средний темп вакцинации по России. «Необходимо продолжать разъяснительную работу среди жителей, чтобы обеспечить одну из ключевых задач — достижение иммунитета, необходимых показателей по уровню вакцинации. Это ключевой фактор, который позволит победить коронавирус», — подытожил полномочный представитель.

В свою очередь губернатор Денис Паслер проинформировал о том, что первым компонентом привито 66,7% оренбуржцев от числа подлежащих вакцинации. Уровень коллективного иммунитета достиг 81%.

Он также обратил внимание на то, что для максимального охвата и привлечения к вакцинации проводятся адресные обходы и обзвоны жителей, пожилых людей доставляют в медорганизации социальным транспортом; работают мобильные пункты вакцинации.

Добавим, 3 декабря полпред президента в ПФО Игорь Комаров будет работать по программе заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, в ходе которой запланировано совещание по социально-экономическому развитию и посещение ряда значимых для региона объектов