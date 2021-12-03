Хабаровск, , 06:59 — REGNUM Жительнице Хабаровска Матрене Яковлевне Левковой, которая участвовала в обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны, вручили юбилейную медаль «80 лет битвы за Москву», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Медали ветерана Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Награду ветерану передал министр социальной защиты Александр Дорофеев.

Матрене Яковлевне 96 лет. Она родилась в Маршанске Тамбовской области. В год начала войны девушке было 16 лет. По собственной инициативе она окончила курсы связистов, попросилась на 1-й Украинский фронт. Участвовала в боевых действиях с мая 1943-го по май 1945 годов, служила связистом. В составе пехоты прошла через всю Европу: Румынию, Польшу, Чехословакию, Германию, принимала участие в битве за Москву. Окончание войны встретила в звании младшего сержанта. Среди ее наград есть орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», юбилейные медали.

«В Хабаровском крае проживают 183 участника Великой Отечественной войны. Лишь двое из них участвовали в обороне Москвы. Заслуги ветеранов все мы должны ценить и помнить», — сказал Дорофеев.

Еще одной медалью «80 лет битвы за Москву» в ближайшее время будет награждена и вторая участница битвы — Александра Георгиевна Логинова, которая родилась 4 апреля 1924 года в городе Коломна Московской области.

В 1941 году Александра Георгиевна работала в эвакуационном госпитале Москвы, воевать она попросилась в 1942 году и попала сразу на Сталинградский фронт. Александра Георгиевна является участником Сталинградской битвы, награждена орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента РФ на выплаты участникам обороны Севастополя и жителям осаждённого Севастополя подписал Владимир Путин.