Лос-Анджелес, США, , 06:37 — REGNUM Проблем с безопасностью до несчастного случая на съёмках фильма Rust («Ржавчина») не возникало. Об этом рассказал актёр и продюсер фильма Алек Болдуин во время своего интервью, которое было показано 2 декабря телекомпанией ABC.

Алек Болдуин Gage Skidmore

Актёр заявил, что ему неизвестно о каких-либо проблемах с безопасностью на съёмках фильма Rust. Как пояснил Болдуин, он полагал, что если люди наняты на работу, то выполняют свои обязанности как положено. Также у актёра не возникло никаких сомнений по поводу компетентности людей, нанятых после увольнения предыдущих сотрудников, недовольных условиями труда и оплаты на съёмках фильма Rust.

По словам Болдуина, ассистенты ему передали револьвер, назвав его «холодным оружием». Эти слова означают, что оружие не заряжено. По мнению Болдуина, выяснением того, каким образом попали боевые патроны на съёмочную площадку, должна заниматься полиция, а он не собирается строить предположений, чтобы не обижать подозрением непричастных людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, о заявлении актёра Алека Болдуина, что выстрел на съёмках кинофильма, во время которых погибла оператор, произошёл не по его вине.

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