Могадишо, , 05:53 — REGNUM Не менее четырех человек стали жертвами взрыва на одной из дорог в Сомали, передает Radio Mogadishu со ссылкой на представителей местной полиции.

Сомали Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что инцидент произошел на окраине портового города Кисмайо. По предварительной версии, люди на автомобиле перевозили воду для своих семей, однако в процессе движения наехали на мину. В результате взрыва погибли четыре человека.

Полиция подозревает, что взрывное устройство установили террористы из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее пока ни одна из известных террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в сомалийской столице Могадишо произошел взрыв. В результате происшествия пострадавших не было, однако были повреждены несколько зданий в районе бывшего президентского дворца.