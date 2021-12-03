Тегеран, , 07:01 — REGNUM 2 декабря координатор совместной комиссии Совета МАГАТЭ Энрике Мора и представители трех европейских стран встретились и провели переговоры с заместителем министра иностранных дел Ирана и главой иранской группы на переговорах в Вене Али Багери Кани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед иранскими СМИ в Вене, Багери Кани отметил: «Сегодня четвертый день переговоров в Вене. В течение последних нескольких дней иранская переговорная группа провела несколько двусторонних и многосторонних встреч с группой 4+1, а именно с Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем».

Бакери Кани далее подчеркнул, что ранее Иран предоставил участникам сделки два текста, один из которых содержит мнение Тегерана об отмене санкций, а другой касается вопроса о ядерной программе Исламской Республики.

Он также предупредил другие стороны, чтобы подходы игроков, вышедших из ядерной сделки, не оказали негативного влияния на переговоры.