Сухум, 3 декабря, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Заместитель министра туризма Абхазии Дато Каджая был задержан после стрельбы в Новом микрорайоне города Сухума. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Президентский дворец. Сухум, Абхазия

Дато Каджая задержан после инцидента со стрельбой, в результате которого получил лёгкое ранение житель Сухума. Кроме того, были задержаны две жительницы Сухума, Анжела Брандзия и Лолита Халваш, за оскорбление представителя власти.

Уточняется, что инцидент со стрельбой произошёл в доме у Брандзия, когда туда пришли сотрудники правоохранительных органов с обыском. Об этом рассказал депутат парламента Абхазии Валерий Агрба в видео, опубликованном в телеграм-канале «Республика».

Люди сообщили депутатам парламента о вторжении в дом правоохранителей без санкции суда. Сотрудники милиции и следователи намерены были сделать выемку телефонов, ноутбуков, завершались следственные действия, опрос. В этот момент в дом ворвались люди, начали оскорблять сотрудников правоохранительных органов, один из этих людей вытащил оружие. Его удалось блокировать, но вооружённый гражданин успел сделать выстрел и легко ранил одного из присутствующих.

В ночь на 3 декабря у резиденции президента Абхазии Аслана Бжания собралась толпа людей, требующих наказать виновных в стрельбе. Председатель оппозиционной организации «Аидгылара» в Абхазии Кан Кварчия переговорил с президентом и сообщил присутствующим, что власти во всём разберутся утром и примут меры в отношении стрелявших. После этого люди выполнили просьбу депутата разойтись.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе злоумышленников по маршрутке в Гудаутском районе Абхазии.