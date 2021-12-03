Томск, 3 декабря, 2021, 04:25 — ИА Регнум. Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергей Арефьев стал фигурантом коррупционного уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным ведомства, он подозревается в получении через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в производстве следователя из отдела, возглавляемого Арефьевым, находилось уголовное дело по факту уклонения руководством одной из местных компаний от уплаты налогов. Арефьев решил получить взятку за его прекращение и нашёл посредника, который довёл эту информацию до учредителя юрлица.

Также Арефьев встречался с исполнительным директором компании и требовал взятку.

Учредитель обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие переговоры о дате и времени передачи взятки происходили уже в условиях оперативно-розыскных мероприятий.

Посредник задержан при непосредственной передаче взятки 2 декабря 2021 года. Также задержан и сам Арефьев. Им планируют предъявить обвинения.

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