Якутск, , 08:45 — REGNUM В Якутии передано в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении начальника, возглавлявшего отделение ГИБДД ОМВД РФ по Сунтарскому району. Мужчину обвиняют во взятке и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Взятка Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области

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Следственные органы предполагают, что руководитель районной госавтоинспекции получил от местного жителя 50 тыс. рублей. Деньги были переданы ради выдачи водительского удостоверения без экзамена. Информацию о том, что испытания успешно пройдены, начальник внёс в официальные документы. Таким же образом инспектор «принял» экзамен у ещё одного гражданина, получив за это 38 тыс. рублей.

Обвинительное заключение сформировано по статьям 290 (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия) и 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре якутянину вынесли приговор за попытку дачи взятки в 100 тыс. рублей сотруднику мэрии Якутска. Мужчине дали два года заключения в колонии общего режима и назначили штраф в 500 тыс. рублей.