Красноярск, , 04:11 — REGNUM Проверка по факту ДТП, в котором серьёзно пострадал 16-летний учащийся профильного кадетского класса СК России, проводится в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Пешеходный переход Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Подросток — учащийся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя».

По данному факту в полиции было возбуждено уголовное дело. Для расследования оно передано в СК.

По предварительным данным, вечером 1 декабря подросток возвращался с занятий домой. При пересечении проезжей части по улице Малиновского его сбил легковой автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся. Кадета госпитализировали с тяжёлыми травмами.

2 декабря водителя нашли. С ним проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей с фурой в Брянской области.

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