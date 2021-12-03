Брянск, , 03:49 — REGNUM По меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей с фурой в Брянской области, 2 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Происшествие произошло в Унечском районе, на 116-м километре автодороги Брянск — Новозыбков. В ДТП столкнулись автомобили Hyundai, «ГАЗ-27 510», «ВАЗ-21 099» и грузовик Iveco. По предварительным сведениям, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу. При аварии также пострадал один человек, который был доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в результате столкновения трех автомобилей на трассе Южноуральск — Магнитогорск в Челябинской области получили травмы пять человек.

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