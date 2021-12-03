Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 03:35 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 января 2022 года рассмотрит банкротный иск, поданный кредитором из Новгородской области к ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4», подконтрольному Минобороны России. Основанием заявлена многомиллионная задолженность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от компании «Новек-Центр» поступил в суд ещё в середине ноября 2021 года. Дело приняла к производству судья Антипинская. В качестве обоснования претензий указан долг в размере 36 196 219,89 рубля. Иным лицом в спор приглашено ООО «Завод Эльпласт», которое 1 декабря 2021 года также подало ходатайство о вступлении в дело о банкротстве, предъявив претензии на сумму 2 087 305,88 рубля. Детали пока не сообщались.

ФГУП, которое выступает ответчиком, учреждено в апреле 1998 года для строительства жилых и нежилых зданий. Его руководитель с 2019 года — Глеб Басманов. По открытым данным, предприятие было исполнителем свыше 140 госконтрактов на общую сумму более 36 млрд рублей.